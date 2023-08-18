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Гауфф: «Чувствовала себя, будто я на разогреве у Джоковича и Монфиса»

Алина Савинова
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Американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о поддержке болельщиков во время матча третьего круга турнира в Цинциннати.

«Народу на трибунах было больше, чем на прошлой игре. Наверное, это потому, что Джокович и Монфис должны были играть дальше. Чувствовала себя, будто я на разогреве у них. Ладно, сколько у этого парня выигранных турниров «Большого шлема»? У меня сейчас ни одного. Но, возможно, однажды я выступлю в главной роли», — цитирует Гауфф Sportskeeda.

В матче третьего круга Гауфф обыграла чешку Линду Носкову со счетом 6:4, 6:0. Ее следующей соперницей станет Ясмин Паолини из Италии.

19-летняя американка является финалисткой одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде и победительницей 12 турниров WTA.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-i-feel-like-i-opening-act-coco-gauff-makes-honest-admission-crowd-support-novak-djokovic-match-follows-cincinnati-open?key1=newsnowltennis
Теннис
Кори Гауфф
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