Первая ракетка мира Свентек вышла в полуфинал турнира в Цинциннати
Польская теннисистка Ига Свентек в 1/4 финала турнира в Цинциннати обыграла чешку Маркету Вондроушову (7:6 (7:3), 6:1). Встреча длилась 1 час 33 минуты.
За выход в финал турнира в Цинциннати Свентек сыграет с итальянкой Жасмин Паолини или американкой Кори Гауфф.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 788 468 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Ига Свентек (Польша, 1) — Маркета Вондроушова (Чехия, 10) — 7:6 (7:3), 6:1
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