Чесноков прокомментировал поражение Рыбакиной от Свентек в финале турнира в Дохе

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков поделился мнением о поражении казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной от Иги Свенек из Польши в финале турнира в Дохе.

«У Рыбакиной были шансы выиграть первый сет, она подавала на сет при счете 6:5. Но как говорится, если не используешь такие шансы, то дальше будет трудно. Да и во втором себе Свентек стала еще лучше играть. В первых трех геймах второго сета Рыбакина могла вести 3:0, а получилось, что уже с брейком проигрывала 1:2. Эти шансы, которые она не использовала послужили тому, что во втором сете счет стал 2:6», — цитирует Чеснокова Vprognoze.ru.

В финальном матче турнира в Дохе Свентек обыграла Рыбакину со счетом 7:6 (10:8), 6:2. Первая ракетка мира завоевала 18-й титул WTA в одиночном разряде в карьере и первый в сезоне. Рыбакина трижды в этом году выходила в финалы турниров уровня WTA, два из которых остались за ней.