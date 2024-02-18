Кудерметова и Панова не смогли выйти во второй круг турнира в Дубае в парном разряде
Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Александра Панова не сумели выйти во второй круг турнира в Дубае (ОАЭ) в парном разряде.
В первом круге россиянки уступили паре Алисии Паркс и Сюй Ифань (США/Китай). Игра продолжалась 1 час 27 минут.
Во втором круге Паркс и Ифань сыграют с парой Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 5).
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Алисия Паркс/Сюй Ифань (США/Китай) — Вероника Кудерметова/Александра Панова (Россия) — 7:6 (7:5), 6:2
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