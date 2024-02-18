Кудерметова и Панова не смогли выйти во второй круг турнира в Дубае в парном разряде

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Александра Панова не сумели выйти во второй круг турнира в Дубае (ОАЭ) в парном разряде.

В первом круге россиянки уступили паре Алисии Паркс и Сюй Ифань (США/Китай). Игра продолжалась 1 час 27 минут.

Во втором круге Паркс и Ифань сыграют с парой Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 5).

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Алисия Паркс/Сюй Ифань (США/Китай) — Вероника Кудерметова/Александра Панова (Россия) — 7:6 (7:5), 6:2