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18 февраля, 17:40

Кудерметова и Панова не смогли выйти во второй круг турнира в Дубае в парном разряде

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Александра Панова не сумели выйти во второй круг турнира в Дубае (ОАЭ) в парном разряде.

В первом круге россиянки уступили паре Алисии Паркс и Сюй Ифань (США/Китай). Игра продолжалась 1 час 27 минут.

Во втором круге Паркс и Ифань сыграют с парой Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 5).

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Алисия Паркс/Сюй Ифань (США/Китай) — Вероника Кудерметова/Александра Панова (Россия) — 7:6 (7:5), 6:2

Теннис
Вероника Кудерметова
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