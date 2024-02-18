Александрова и Маттек-Сэндз не смогли выйти во второй круг парного турнира в Дубае

Российская теннисистка Екатерина Александрова и американка Бетани Маттек-Сэндз проиграли представительницам Китая Го Ханьюй и Цзян Синьюй в первом круге парного турнира в Дубае — 6:3, 3:6, 8:10.

Китаянки за 1 час 25 минут одолели своих соперниц. В следующем раунде они встретятся с победительницами матча Каролин Гарсия/Кристина Младенович (Франция, WC) — Кэролайн Доулхайд/Дезайри Кравчук (США, 8).

Ранее Александрова проиграла польке Магдалене Фрех в первом круге турнира в Дубае в одиночном разряде (6:7 (2:7), 3:6).

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Го Ханьюй/Цзян Синьюй (Китай) — Екатерина Александрова/Бетани Маттек-Сэндз (Россия/США) — 3:6, 6:3, 10:8