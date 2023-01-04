Блинкова сыграет с Масаровой во втором круге турнира в Окленде
Испанская теннисистка Ребека Масарова одержала победу в первом круге турнира в Окленде. В двух сетах она переиграла американку Слоан Стивенс — 6:3, 7:6 (7:5).
Следующей соперницей испанки будет российская теннисистка Анна Блинкова.
Окленд (Новая Зеландия)
Турнир WTA ASB Classic
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Ребека Масарова (Испания, Q) — Слоан Стивенс (США, 2) — 6:3, 7:6 (7:5)
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