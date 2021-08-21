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Бенчич проиграла в четвертьфинале турнира в Цинциннати

03:23

Швейцарка Жиль Тайхманн пробилась в полуфинал турнира в Цинциннати. В двух сетах она переиграла соотечественницу Белинду Бенчич.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 114 989 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Жиль Тайхманн (Швейцария) — Белинда Бенчич (Швейцария) — 6:3, 6:2

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/cincinnati/2021/

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Евгений Козинов все материалы автора

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