Бенчич проиграла в четвертьфинале турнира в Цинциннати
03:23
Швейцарка Жиль Тайхманн пробилась в полуфинал турнира в Цинциннати. В двух сетах она переиграла соотечественницу Белинду Бенчич.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 114 989 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Жиль Тайхманн (Швейцария) — Белинда Бенчич (Швейцария) — 6:3, 6:2
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