Бенчич проиграла в четвертьфинале турнира в Цинциннати

Швейцарка Жиль Тайхманн пробилась в полуфинал турнира в Цинциннати. В двух сетах она переиграла соотечественницу Белинду Бенчич.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 114 989 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Жиль Тайхманн (Швейцария) — Белинда Бенчич (Швейцария) — 6:3, 6:2