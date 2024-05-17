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Сегодня, 10:42

Соболенко призналась, что после матча со Свитолиной хотела сняться с турнира в Риме

Алина Савинова
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что из-за травмы спины хотела сняться с турнира в Риме.

В полуфинальном матче 26-летняя белоруска в двух сетах обыграла американку Дэниэлл Коллинз (7:5, 6:2). За титул «тысячника» она поборется с первой ракеткой мира Игой Свентек.

«После Мадрида я не очень хорошо себя чувствовала. Я болела, потом получила травму. Я даже удивилась, что после всего произошедшего смогла дойти до финала. Я думала сняться с турнира [после матча с украинкой Элиной Свитолиной]. К счастью, у меня был день отдыха. Я много занималась восстановлением. Я по-прежнему делаю много упражнений, много процедур, постоянно занимаюсь поясницей. Состояние улучшается», — сказала Соболенко на пресс-конференции после матча с Коллинз.

Решающий матч между Соболенко и Свентек пройдет в субботу, 18 мая. Счет в личных встречах на данный момент — 7-3 в пользу польки. Спортсменки последний раз встречались 4 мая в финале турнира в Мадриде. Тогда Соболенко потерпела поражение со счетом 5:7, 6:4, 7:6 (7:9).

Теннис
Арина Соболенко
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Соболенко обыграла Коллинз и вышла в финал турнира в Риме

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