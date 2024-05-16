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Сегодня, 19:04

Свентек победила Гауфф и вышла в финал турнира в Риме

Руслан Минаев
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Полька Ига Свентек победила американку Коко Гауфф в полуфинале турнира WTA 1000 в Риме — 6:4, 6:3.

Матч длился 1 час 48 минут. Свентек за игру сделала 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. У Гауфф — 3 эйса, 4 двойные ошибки и 1 из 2 реализованных брейк-пойнтов.

В другом полуфинале встретятся белоруска Арина Соболенко и американка Даниэль Коллинз.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 509 771 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Ига Свентек (Польша, 1) — Коко Гауфф (США, 3) — 6:4, 6:3

Теннис
Ига Свентек
Кори Гауфф
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