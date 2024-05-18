Соболенко — о поражении от Свентек: «Я все еще рада результату в Риме»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала поражение от представительницы Польши Иги Свентек в финале турнира в Риме. Она отметила, что в целом осталась довольна своим выступлением на «тысячнике» в столице Италии.

Матч между спортсменками продолжался 1 час 29 минут и завершился со счетом 6:2, 6:3 в пользу первой ракетки мира. Свентек завоевала свой четвертый титул WTA в сезоне и 21-й в карьере.с

«Несмотря на то, что не все сложилось в мою пользу, я все еще рада результату в Риме. В первом сете я играла не очень хорошо и не чувствовала свою игру. Во втором я попыталась быть немного агрессивнее. У меня было несколько возможностей сделать брейк. Возможно, если бы я ими воспользовалась, матч сложился бы иначе. Но я этого не сделала, так что как есть. Я постараюсь лучше в следующий раз», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Это второй матч теннисисток за последние две недели. Свентек и Соболенко 4 мая встречались в решающем матче на турнире в Мадриде. Тогда победу также одержала первая ракетка мира.