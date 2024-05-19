Шарапова показала подросшего сына
Российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях фотографию своего сына. В декабре 2020 года она вышла замуж за британского миллионера Александра Гилкса, а в июне 2022-го у них родился сын, которого назвали Теодором.
«Мои мальчики», — написала Шарапова.
36-летняя Шарапова объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года. Она дважды выигрывала «Ролан Гаррос» и по одному разу становилась победителем Australian Open, US Open и Уимблдона.
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