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Сегодня, 06:04

Селиваненко оценил игру Соболенко на турнире в Риме

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко прокомментировал игру белорусской теннисистки Арины Соболенко на турнире в Риме.

«Арина в Риме играет очень интересно, добавив к своему обычному стилю какие-то новые элементы — те же укороченные удары, которые она раньше не так часто использовала. Она стала играть разнообразнее, по сравнению со своим привычным стилем. Эти новые элементы в игре показали всем, что Соболенко, в дополнение к своей мощи, может очень хорошо играть на чувстве мяча. Интересно посмотреть, насколько у нее этот элемент будет постоянным в игре», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

В субботу, 18 мая Соболенко сыграет с Игой Свентек из Польши в финале «мастерса» в Риме. Начало — в 13.00 по московскому времени.

Источник: Vprognoze.ru
Теннис
Арина Соболенко
Ига Свентек
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