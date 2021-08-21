Блинкова в паре с Соснович не смогла выйти в финал турнира в Цинциннати

Россиянка Анна Блинкова и белоруска Александра Соснович потерпели поражение в полуфинале парного разряда на турнире в Цинциннати. В трех сетах они уступили австралийке Саманте Стосур и китаянке Чжан Шуай.

В финале австралийско-китайская пара сыграет с чешками Барборой Крейчиковой и Катержиной Синяковой.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 114 989 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Саманта Стосур (Австралия) / Чжан Шуай (Китай) — Анна Блинкова (Россия) / Александра Соснович (Белоруссия) — 4:6, 7:5, 10:5