Блинкова в паре с Соснович не смогла выйти в финал турнира в Цинциннати
04:38
Россиянка Анна Блинкова и белоруска Александра Соснович потерпели поражение в полуфинале парного разряда на турнире в Цинциннати. В трех сетах они уступили австралийке Саманте Стосур и китаянке Чжан Шуай.
В финале австралийско-китайская пара сыграет с чешками Барборой Крейчиковой и Катержиной Синяковой.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 114 989 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Саманта Стосур (Австралия) / Чжан Шуай (Китай) — Анна Блинкова (Россия) / Александра Соснович (Белоруссия) — 4:6, 7:5, 10:5
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