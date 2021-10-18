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Бадоса после победы на турнире в Индиан-Уэллсе станет 13-й ракеткой мира

05:11

Испанская теннисистка Паула Бадоса в финале турнира в Индиан-Уэллсе обыграла белоруску Викторию Азаренко со счетом 7:6 (7:5), 2:6, 7:6 (7:2).

Благодаря этой победе 23-летняя испанка станет 13-й ракеткой мира после обновления рейтинга WTA.

Для 27-й ракетки мира это второй титул WTA в карьере. В этом году она стала победительницей турнира в Белграде.

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Сергей Разин все материалы автора
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