Азаренко: «Поздравляю Бадосу, она была очень сильной в ключевой момент»

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко поделилась мнением о поражении в финале турнира в Индиан-Уэллсе от испанки Паулы Бадосы 6:7 (5:7), 6:2, 6:7 (2:7).

«Мы оба выложились на полную. Это был невероятный матч, я получила массу положительных моментов из этой неделе. Конечно, поздравляю Бадосу, она была очень сильной в ключевой момент. У меня были некоторые возможности, но она оставалась сильной. Не обращая внимания на матч, в первом сете я могла быть немного более агрессивной. Во втором я поправила это, а в третьем она была еще более агрессивной», — сказала Азаренко после матча.

Для 23-летней испанки это второй титул WTA в карьере. В этом году Бадоса стала победительницей турнира в Белграде.