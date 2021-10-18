Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    WTA

Бадоса обратилась к Азаренко: «Без таких женщин и спортсменок меня бы здесь не было»

Бадоса обратилась к Азаренко после победы в финале турнира в Индиан-Уэллсе
03:23
Теги:

Испанская теннисистка Паула Бадоса обратилась к белоруске Виктории Азаренко после победы в финале турнира в Индиан-Уэллсе 7:6 (7:5), 2:6, 7:6 (7:2).

«Когда мне было 14-15 лет, я видела, как ты выигрываешь «Шлемы». Помню, как говорила тренеру, что однажды надеюсь играть так же. Спасибо за вдохновение. Без таких женщин и спортсменок меня бы здесь не было», — сказала Бадоса после матча.

Для 23-летней испанки это второй титул WTA в карьере. В этом году Бадоса стала победительницей турнира в Белграде.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
Читайте также
Щербакова уже почти год не прыгает четверные. У действующей чемпионки мира проблемы?
В Росгвардии опровергли информацию о драке между бойцами спецназа на Ставрополье
0