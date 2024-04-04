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Сегодня, 16:15

Аванесян объяснила свои успехи в матчах с теннисистками из топ-15

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Элина Аванесян.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Элина Аванесян в беседе с обозревателем «СЭ» Игорем Рабинером ответила на вопрос о своем успешном противостоянии с лидерами женского рейтинга. 21-летняя уроженка Пятигорска еще ни разу не проигрывала соперницам из топ-15 действующего рейтинга WTA. На «Ролан Гаррос»-2023 она прошла 12-й номер Белинду Бенчич из Швейцарии. В турнире в Берлине — 11-й номер Дарью Касаткину. На Открытом чемпионате Австралии-2024 — восьмой номер гречанку Марию Саккари.

— Вы стали первым лаки-лузером за много лет, который прошел три этапа турнира «Большого шлема». Как вам это удалось?

— Даже не знаю. Наверное, та же ситуация, что и с матчами против топовых соперниц, — нечего терять. Нет давления. Просто старалась здесь и сейчас показывать свою лучшую игру, наслаждаться моментом.

— Вы родились и начали заниматься теннисом в Пятигорске, не самом теннисном месте. Как пробиться оттуда в теннисную элиту? Это ведь удается даже не каждому из Флориды, Барселоны или Лазурного Берега Франции, общепризнанных центров этого вида спорта.

— Характер. Просто привыкла всегда бороться до конца, верить, что все возможно, и следовать своим мечтам.

— О чем мечтаете сейчас?

— Просто потихоньку улучшать все свои навыки. Подачу, физические возможности. Быть здоровой. Просто во всем потихонечку прогрессировать и идти вперед.

 
Элина Аванесян. «Против топовых игроков нечего терять. Поэтому и удается их обыгрывать». Интервью российской теннисистки Элины Аванесян

 

Теннис
Элина Аванесян
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