Касаткина обыграла украинку Калинину и вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне

Российская теннисистка Дарья Касаткина выбила украинку Ангелину Калинину с турнира WTA-500 в Чарльстоне.

Матч между спортсменками в 1/8 финала продолжался 1 час 25 минут и завершился со счетом 6:1, 6:4 в пользу 26-летней россиянки.

Касаткина 3 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 9 брейк-пойнтов из 11. На счету Калининой ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.

В четвертьфинале турнира российская теннисистка сыграет с победительницей пары Эмма Наварро (США) — Жаклин Кристиан (Румыния).