«Против топовых игроков нечего терять. Поэтому и удается их обыгрывать». Интервью российской теннисистки Элины Аванесян

Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер поговорил с удивительной 21-летней теннисисткой, которая из четырех матчей в карьере против соперниц из топ-15 мирового рейтинга выиграла все четыре.

Иногда интересного спортсмена открываешь для себя совершенно случайно. Признаюсь, не планировал смотреть матч второго круга Miami Open между 21-летней россиянкой Элиной Аванесян и шестой ракеткой мира финалисткой двух турниров «Большого шлема» из Туниса Онс Жабер — той самой, которую обыграла в финале Уимблдона-2022 Елена Рыбакина. Просто так вышло.

На тот момент я еще не знал, что у молодой теннисистки родом из Пятигорска есть удивительное свойство — в своей недолгой пока карьере она еще ни разу не проигрывала соперницам из топ-15 действующего рейтинга WTA. На «Ролан Гаррос» — 2023 обыграла 12-го номера Белинду Бенчич из Швейцарии. На турнире в Берлине — 11-го номера Дарью Касаткину. На Открытом чемпионате Австралии-2024 — восьмого номера гречанку Марию Саккари.

Вот и в первом сете матча с шестой ракеткой мира Жабер она именитую туниску просто разнесла — 6:1. Первая африканка-финалистка турниров «Большого шлема» сразу вслед за этим разгромом взяла долгую медицинскую паузу и на второй сет вышла с замотанным коленом. И вдруг как пошла атаковать, сделав моментальный брейк! За ее фирменными ударами в прыжке слева наблюдать было одно удовольствие. Аванесян сделала ответный брейк, но тут же снова проиграла свою подачу. Казалось, второй сет завершится разгромом в обратную сторону, и Элина (обладающая, кстати, эффектным отчеством — Араратовна), скорее всего, полностью утратит нить игры и потерпит предсказуемое поражение.

А вот и нет. Второй сет она проиграла — но билась, что называется, до последнего патрона, и уступила лишь 4:6. С точки зрения уверенности в себе это оказалось ей очень полезно, поскольку в третьем сете, хоть Жабер и была уже самой собой, но Аванесян это ничуть не смутило. Хотя перед третьим сетом, чтобы чуть сбить порыв туниски, она сама взяла перерыв.

Порой выпутываясь из сложнейших ситуаций, россиянка выиграла сет — 6:3, а вместе с ним и матч, продолжив победную серию во встречах с соперницами из топ-15. Правда, немилосердное расписание игр подбросило ей меньше чем через сутки матч следующего круга, как выяснилось, с будущей победительницей турнира — Даниэль Коллинз, которую на всем Miami Open было невозможно остановить. Если уж она в полуфинале расправится в двух сетах с Екатериной Александровой, а в финале — с очень прилично игравшей четвертой ракеткой мира Еленой Рыбакиной, то Аванесян, еще не отошедшей от матча с Жабер, американка на корте своей родной Флориды отдала и вовсе лишь три гейма.

Тем не менее такая демонстрация характера и качественной игры от пока еще не самой известной нашей теннисистки вызвала желание хотя бы чуть-чуть открыть для себя и читателей новое имя в российском теннисе. Тем более что у нее было о чем спросить — достаточно сказать, что она стала первым лаки-лузером в истории турниров «Большого шлема», который прошел там (конкретно — на прошлогоднем «Ролан Гаррос») три круга, вылетев только в четвертом. Дерзкая теннисистка!

Сегодня она — 64-я в рейтинге WTA, но, увидев ее, верю, что способна подняться гораздо выше. И теперь буду за ней внимательно наблюдать.

Фото Global Look Press

Очень часто возникают проблемы с поясницей

— Как вам, будучи пока еще не топовой теннисисткой, удается вообще не проигрывать соперницам из топ-15? — спрашиваю Аванесян.

— Мне кажется, в таких матчах очень помогает то, что нечего терять. Все эти матчи, которые мне удалось выиграть у топ-игроков, я играла вообще не думая. Просто верила, что все возможно, и боролась до конца.

— Был ли в матче с Жабер момент — например, после ее победы во втором сете, — когда вы засомневались, что сможете выиграть?

— Нет, я просто следовала плану на игру. И даже в самые тяжелые ее моменты не думала ни о чем, а старалась лишь играть так, как договорились с тренером.

— Как думаете — то, что Онс взяла медицинский тайм-аут после первого сета, было хитростью? И сбило ли это вас на какое-то время?

— Нет, у нее однозначно болело колено, причем это было еще до Miami Open во многих матчах. Этот перерыв на меня, конечно, немножко повлиял — но в большей степени то, что она во втором сете начала играть более активно и уверенно.

— Вы сами взяли паузу перед третьим сетом. Тоже из-за здоровья?

— Нет. Паузу взяла, потому что было очень влажно. И просто чтобы переодеться.

— У вас же, читал, была очень сложная ситуация с травмами. Как сейчас обстоят дела со здоровьем?

— На самом деле у меня очень часто бывают проблемы с поясницей. Поэтому нередко приходится останавливать тренировки, отказываться от турниров и восстанавливаться. Из-за этого тренировочный процесс у меня не всегда такой, какого хотелось бы. Выживаем как можем!

— На следующий день после победы над Жабер вы довольно легко проиграли Даниэль Коллинз. Не хватило сил?

— Да, у меня немножко не получилось восстановиться после матча в предыдущий вечер. Но Коллинз на самом деле очень хорошо отыграла, нужно отдать ей должное.

— В чем вам надо прибавлять, чтобы регулярно обыгрывать не только топовых соперниц, но и обычных?

— Все говорят — в подаче. И я с этим, пожалуй, соглашусь. Подача — это основное.

Фото Global Look Press

В родном Пятигорске условия не как в Майами

— Вы стали первым лаки-лузером за много лет, который прошел три этапа турнира «Большого шлема». Как вам это удалось?

— Даже не знаю. Наверное, та же ситуация, что и с матчами против топовых соперниц, — нечего терять. Нет давления. Просто старалась здесь и сейчас показывать свою лучшую игру, наслаждаться моментом.

— Вы родились и начали заниматься теннисом в Пятигорске, не самом теннисном месте. Как пробиться оттуда в теннисную элиту? Это ведь удается даже не каждому из Флориды, Барселоны или Лазурного Берега Франции, общепризнанных центров этого вида спорта.

— Характер. Просто привыкла всегда бороться до конца, верить, что все возможно, и следовать своим мечтам.

— О чем мечтаете сейчас?

— Просто потихоньку улучшать все свои навыки. Подачу, физические возможности. Быть здоровой. Просто во всем потихонечку прогрессировать и идти вперед.

— Расскажите, в каких условиях вы тренировались в детстве. Были ли сложности, из-за которых в какие-то моменты переставали верить в свое светлое теннисное будущее?

— В Пятигорске на самом деле условия не как в Майами. Но главное — чтобы была возможность тренироваться, и тогда все достижимо. Сначала я работала дома, потом — в Москве, а затем переехала в Испанию.

— Как вам это удалось в 18 лет?

— Просто решили найти какую-то тренировочную базу с хорошими игроками, тренерами, погодой. Поэтому и выбрали Испанию. Я там попробовала пять академий, пять тренеров. И выбрала то, что мне лучше всего подошло.

— Кто был вашим любимым игроком в детстве? И кто — сейчас?

— В детстве — Мария Шарапова и Роджер Федерер. Сейчас, честно говоря, теннис особо не смотрю. Хороших игроков очень много, и выбрать кого-то одного сложно.

— Не предлагали ли вам спортивное гражданство Армения, откуда ваши корни, или, допустим, Казахстан? Ведь в этом случае могли бы уже сейчас претендовать на поездку на Олимпиаду в Париж. Среди российских же теннисисток конкуренция такая, что пока это невозможно.

— Пока ничего подобного не было. Такое не думается и не обсуждается.