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Анна Блинкова и Надя Подороска — во втором круге турнира в Монтеррее

22:33

Россиянка Анна Блинкова и представительница Аргентины Надя Подороска вышли во второй круг турнира в мексиканском Монтеррее в парном разряде. В игре первого круга дуэт обыграл Далилу Якупович и Анкиту Райну — 6:1, 6:4.

Монтеррей (Мексика)

Турнир WTA Abierto GNP Seguros

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Анна Блинкова/Надя Подороска (Россия/Аргентина) — Далила Якупович/Анкита Райна (Словения/Индия) — 6:1, 6:4

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/monterrey/2021/12/5/

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