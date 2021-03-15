Россиянка Анна Блинкова и представительница Аргентины Надя Подороска вышли во второй круг турнира в мексиканском Монтеррее в парном разряде. В игре первого круга дуэт обыграл Далилу Якупович и Анкиту Райну — 6:1, 6:4.

Монтеррей (Мексика)

Турнир WTA Abierto GNP Seguros

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Анна Блинкова/Надя Подороска (Россия/Аргентина) — Далила Якупович/Анкита Райна (Словения/Индия) — 6:1, 6:4