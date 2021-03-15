Анна Блинкова и Надя Подороска — во втором круге турнира в Монтеррее
22:33
Россиянка Анна Блинкова и представительница Аргентины Надя Подороска вышли во второй круг турнира в мексиканском Монтеррее в парном разряде. В игре первого круга дуэт обыграл Далилу Якупович и Анкиту Райну — 6:1, 6:4.
Монтеррей (Мексика)
Турнир WTA Abierto GNP Seguros
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Анна Блинкова/Надя Подороска (Россия/Аргентина) — Далила Якупович/Анкита Райна (Словения/Индия) — 6:1, 6:4
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/monterrey/2021/12/5/
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