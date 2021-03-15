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Грачева и Юван вылетели в первом круге турнира в Монтеррее

15 марта 2021, 23:43

Россиянка Варвара Грачева и словенка Кая Юван не смогли выйти во второй круг турнира в Монтеррее. Дуэт уступил Хизер Уотсон и Чжэн Сайсай — 6:2, 1:6, 7:10.

Монтеррей (Мексика)

Турнир WTA Abierto GNP Seguros

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Хизер Уотсон/Чжэн Сайсай (Великобритания/Китай) — Варвара Грачева/Кая Юван (Россия/Словения) — 2:6, 6:1, 10:7

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/monterrey/2021/12/5/

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