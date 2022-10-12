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12 октября, 12:54

Андрееску сообщила, что этот сезон складывается для нее лучше, чем она ожидала

Алина Савинова
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Канадская теннисистка Бьянка Андрееску рассказала, как для нее складывается этот сезон.

«Я думаю, что у меня все получается лучше, чем я ожидала. Я стараюсь не возлагать никаких ожиданий на этот сезон, но он определенно лучше, чем я думала. Сейчас я оказываю на себя гораздо меньше давления», — приводит Eurosport слова 22-летней спортсменки.

После победы на US Open в 2019 году теннисистка столкнулась с психологическими проблемами, а также некоторыми травмами, в частности поясницы.

На данный момент Андрееску занимает 57-е место в турнирной таблице WTA. Лучший результат в этом сезоне канадка показала на турнире в немецком Бад-Хомбурге, где она прошла в финальную стадию соревнований.

11 октября бывшая 4-я ракетка мира одержала победу над россиянкой Людмилой Самсоновой в 1-м круге турнира в Сан-Диего (7:6 (7:1), 4:6, 6:2).

Источник: https://www.eurosport.co.uk/tennis/bianca-andreescu-feeling-way-less-pressure-as-she-turns-focus-to-bigger-picture-at-san-diego-open_sto9180574/story.shtml
Бьянка Андрееску
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