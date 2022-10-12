Свентек назвала причину, по которой решила выступить в турнире в Сан-Диего

Польская теннисистка Ига Свентек объяснила, почему решила выступить в турнире в Сан-Диего, несмотря на тяжелый финал в Остраве.

«Несмотря на то что я провела там два действительно длинных матча, физически я чувствую себя вполне нормально. Это имеет смысл, потому что мне нужно провести больше матчей перед финалом WTA. Было бы очень плохо, если бы я не сыграла ни одного матча в течение трех недель. Также я услышала много положительных отзывов об этом турнире, так что захотела приехать сюда», — приводит Tennis365 слова 21-летней спортсменки.

В финальном матче турнира категории WTA-500 в Остраве Свентек и чешка Барбора Крейчикова провели на корте 3 часа 16 минут. Представительница Польши уступила сопернице со счетом 7:5, 6:7 (4:7), 3:6.

В турнире в Сан-Диего, который пройдет с 10 по 16 октября, первой соперницей Свентек станет китаянка Чжэн Циньвэнь.