Вице-президент ФТР Селиваненко — о Касаткиной: «От Дарьи всегда ждем интересной игры и побед»

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча второго круга турнира в Сан-Диего (США) между Дарьей Касаткиной и американкой Мэдисон Кис.

«От Дарьи всегда ждем интересной игры и побед. Другое дело, что мы знаем, что у Даши очень большая амплитуда между пиками и турнирами, когда она не в лучшей форме. Хочется надеяться, что Даша будет показывать тот теннис, которым она отличается в своих лучших играх. Что касается Мэдисон Кис, то это очень непростая соперница, которая играла в финалах больших турниров. Будет хороший матч, многое зависит от нюансов и настроения, в котором и Даша, и Мэдисон завтра выйдут на корт», — сказал Селиваненко «СЭ».

В первом круге россиянка в двух сетах победила канадку Лейлу Фернандес — 6:2, 6:2.

Встреча Касаткина — Кис состоится 13 октября.