Ана Иванович: «Завершить карьеру было сложно, но я ни разу не пожалела о своем решении»

Бывшая первая ракетка мира Ана Иванович заявила, что не жалеет о том, что завершила карьеру.

«Шесть лет назад я приняла очень непростое решение, но ни разу о нем не пожалела. Завершить карьеру было сложно, но я все еще страстно люблю теннис. Этот момент в карьере всегда трудный. Но тогда у меня было множество травм, и я чувствовала, что уже не смогу набрать форму, чтобы вновь быть на вершине.

Я поняла, что пришло время отступить», — написала Иванович в соцсетях.

Иванович в 2008 году выиграла «Ролан Гаррос». Высшее достижение 35-летней Аны Иванович на Australian Open — выход в финал в 2008 году, на Уимблдоне — полуфинал в 2007-м, на Открытом чемпионате США — четвертьфинал 2012 года.