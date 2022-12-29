Тарпищев выбрал российскую теннисистку в качестве открытия года

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» назвал открытие года.

«Кудерметова. Она единственная после долгих лет из россиян, кто находился в мировой десятке и в одиночке, и в паре. Последний раз это был Кафельников», — сказал Тарпищев «СЭ».

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в тандеме с бельгийкой Элисе Мертенс стали победительницами Итогового турнира WTA в парном разряде в 2022 году. В решающем матче турнира они победили Барбору Крейчикову и Катерину Синякову со счетом 6:2, 4:6, 11:9.