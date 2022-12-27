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Сегодня, 13:49

Касаткина — о прибытии в Австралию: «Я бы хотела сказать, что мы идем пить апероль, но мы пришли в зал»

Алина Савинова
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Российская теннисистка Дарья Касаткина сообщила о том, что прибила в Австралию.

«7 часов поспала, омлет на завтрак съела, кофе в процессе, заполняю въездную декларацию. Полтора часа до родины кенгурят, на часах пока 8 утра, но как только мы приземлимся, нужно переводить часы вперед. Кстати, в Аделаиде время с половинкой +7.30 по отношению к Москве. Самочувствие отличное, но уже хочется прогуляться на свежем воздухе. А как ваш вторник начинается?» — написала восьмая ракетка мира в своем Telegram-канале.

Позже Касаткина опубликовала видео из спортзала.

«Итак, ребята, после 28-часового путешествия что нужно первым делом делать, куда мы идем? Я бы хотела сказать, что мы идем пить апероль, но мы пришли в зал. Я так счастлива», — сказала она.

Турнир в Аделаиде-2023 пройдет со 2 по 8 января, а через неделю после него стартует Открытый чемпионат Австралии.

Источник: https://t.me/kasatikserve/74
Теннис
Дарья Касаткина
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