34-летняя Алла Кудрявцева объявила о завершении карьеры

34-летняя российская теннисистка Алла Кудрявцева объявила о завершении спортивной карьеры.

«Спасибо огромное всем, кто меня поддерживал, и тем, кто не поддерживал, тоже. Теннис подарил мне непередаваемые эмоции, но сегодня я закрываю эту главу. Слов больше нет, только эмоции. Всем спасибо! Болеем за наших», — написала Кудрявцева в Instagram.

Кудрявцева — победительница 10 турниров WTA (один — в одиночном разряде), четыре раза она доходила до четвертьфиналов турниров «Большого шлема» в парном разряде.