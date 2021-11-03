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34-летняя Алла Кудрявцева объявила о завершении карьеры

10:58
Алла Кудрявцева. Фото Instagram
Алла Кудрявцева. Фото Instagram
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34-летняя российская теннисистка Алла Кудрявцева объявила о завершении спортивной карьеры.

«Спасибо огромное всем, кто меня поддерживал, и тем, кто не поддерживал, тоже. Теннис подарил мне непередаваемые эмоции, но сегодня я закрываю эту главу. Слов больше нет, только эмоции. Всем спасибо! Болеем за наших», — написала Кудрявцева в Instagram.

Публикация от Alla Kudryavtseva (@alla.kudryavtseva)

Кудрявцева — победительница 10 турниров WTA (один — в одиночном разряде), четыре раза она доходила до четвертьфиналов турниров «Большого шлема» в парном разряде.

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Иван Шитик все материалы автора
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