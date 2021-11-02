Победа Павлюченковой позволила сборной России досрочно выиграть у Канады на Кубке Билли Джин Кинг

Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла представительницу Канады Ребекку Марино в матче Кубка Билли Джин Кинг со счетом 6:4, 4:6, 6:2. Таким образом, сборная России досрочно одержала победу в противостоянии с национальной командой Канады.

Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут. За весь матч россиянка выполнила 9 подач навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 10.

Матчи командного турнира состоят из двух одиночных встреч и одной парной, российская сборная повела со счетом 2-0 и досрочно обыграла канадок.

Позднее во вторник в парной игре Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова встретятся с Габриэлой Дабровски и Марино. 3 ноября россиянки сыграют с командой Франции.

Чехия

Кубок Билли Джин Кинг. Финальный турнир

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа A

Россия — Канада — 2:0

Анастасия Павлюченкова — Ребекка Марино — 6:4, 4:6, 6:2