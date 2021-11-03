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Веснина подтвердила, что воры вернули ей украденные олимпийские медали

12:27
Медали Елены Весниной. Фото Instagram
Медали Елены Весниной. Фото Instagram
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Олимпийская чемпионка Елена Веснина подтвердила, что воры вернули ей украденные ранее олимпийские медали. По ее словам, медали оказались в коробке конфет, причем воры еще и подарили цветы.

«Воры вернули медали... Да, друзья, сообщаю и официально подтверждаю новость, которую многие ждали. Преступники подкинули медали. Причем как: поздно вечером курьер привез и оставил на охране букет цветов с коробкой шоколадных конфет, в которых лежали обе мои медали и перстень олимпийских чемпионов. «Романтики с большой дороги».

Медали, конечно, оперативники тут же забрали на биологическую экспертизу, поэтому еще несколько недель я их не видела. Это, конечно, мягко говоря, неожиданно, я уже ни на что не надеялась, преступников все еще ищут. Но я очень рада, что медали все же вернулись.

Сейчас стараюсь не вспоминать об этом, жизнь продолжается, и я уверена, что добро все равно победит», — написала Веснина в Instagram.

 

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Иван Шитик все материалы автора
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