Ольховский считает, что у теннисисток Кудерметовой и Самсоновой есть перспективы в парном разряде

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский считает, что у российских теннисисток Вероники Кудерметовой и Людмилы Самсоновой есть хорошие перспективы в парном разряде.

«Две ведущие российские теннисистки объединились в пару, могу к этому отнестись только положительно. Кудерметова изначально говорила, что будет играть с россиянкой в этом сезоне. Обе теннисистки неплохо играют пару, поэтому перспективы у этого дуэта есть. Если спортсменки хорошо играют в парном разряде, то у них складывается отличная команда, девушки дружелюбные, показывают классный теннис, поэтому не думаю, что у них будут какие-то психологические проблемы», — приводит слова Ольховского ТАСС.

25-летняя Кудерметова является второй ракеткой мира в парном разряде и девятой — в одиночном. На счету спортсменки победы на пяти турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде и на одном — в одиночном.

23-летняя Самсонова занимает 20-е место в одиночном рейтинге WTA и 192-е — в парном, на ее счету четыре титула под эгидой организации.