Теннис
Новости
Результаты ATP WTA «Большой шлем» Australian Open
Кубок Дэвиса
Кубок Билли Джин Кинг
Рейтинги
Олимпиада
Главная
Теннис

Сегодня, 12:10

Ольховский считает, что у теннисисток Кудерметовой и Самсоновой есть перспективы в парном разряде

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский считает, что у российских теннисисток Вероники Кудерметовой и Людмилы Самсоновой есть хорошие перспективы в парном разряде.

«Две ведущие российские теннисистки объединились в пару, могу к этому отнестись только положительно. Кудерметова изначально говорила, что будет играть с россиянкой в этом сезоне. Обе теннисистки неплохо играют пару, поэтому перспективы у этого дуэта есть. Если спортсменки хорошо играют в парном разряде, то у них складывается отличная команда, девушки дружелюбные, показывают классный теннис, поэтому не думаю, что у них будут какие-то психологические проблемы», — приводит слова Ольховского ТАСС.

25-летняя Кудерметова является второй ракеткой мира в парном разряде и девятой — в одиночном. На счету спортсменки победы на пяти турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде и на одном — в одиночном.

23-летняя Самсонова занимает 20-е место в одиночном рейтинге WTA и 192-е — в парном, на ее счету четыре титула под эгидой организации.

Источник: https://tass.ru/sport/16681225
Теннис
0
Читайте также
Промес — лучший игрок России этого года. Квинси стал по-настоящему своим
Решение по вопросу перехода РФС в Азию будет принято 27 декабря
Число погибших при пожаре в приюте в Кемерово выросло до 20
В МИД РФ заявили о планах сохранить объем прокачки нефти через Украину
Военный ДНР отметил улучшение дисциплины в армии РФ из-за HIMARS у ВСУ
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Веснина назвала самое яркое событие для российского тенниса в 2022 году
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости