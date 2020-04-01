Уимблдон-2020 отменен из-за коронавируса

Организаторы Уимблдона сообщили об отмене турнира в 2020 году из-за распространения коронавируса COVID-19. Соревнования должны были пройти с 29 июня по 12 июля 2020-го.

Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета перенес Уимблдон на 2021 год — с 28 июня по 11 июля 2021 года.

Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) отменила все турниры до 7 июня из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 885 687 человек, умерших — 44 156, выздоровевших — 185 377.

По данным Роспотребнадзора на 1 апреля, в России коронавирус выявлен у 2 777 человек, зарегистрированы 24 летальных случая, выздоровели 190 человек.