Уимблдон-2020 отменен из-за коронавируса
Организаторы Уимблдона сообщили об отмене турнира в 2020 году из-за распространения коронавируса COVID-19. Соревнования должны были пройти с 29 июня по 12 июля 2020-го.
Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета перенес Уимблдон на 2021 год — с 28 июня по 11 июля 2021 года.
Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) отменила все турниры до 7 июня из-за пандемии коронавируса.
По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 885 687 человек, умерших — 44 156, выздоровевших — 185 377.
По данным Роспотребнадзора на 1 апреля, в России коронавирус выявлен у 2 777 человек, зарегистрированы 24 летальных случая, выздоровели 190 человек.
It is with great regret that the AELTC has today decided that The Championships 2020 will be cancelled due to public health concerns linked to the coronavirus epidemic.— Wimbledon (@Wimbledon) April 1, 2020
The 134th Championships will instead be staged from 28 June to 11 July 2021.https://t.co/c0QV2ymGAt