Теннисистка Малых: «В группе Марьенко всегда царит ужасная атмосфера страха»

Теннисистка Елена Малых рассказала «СЭ» о том, какой отклик получила после новостей об избиении со стороны тренера Марины Марьенко.

14 мая 18-летняя спортсменка обвинила в избиении своего тренера. 55-летняя Марьенко — заслуженный тренер России и мать Андрея Рублева.

«Со мной связалось много бывших учеников Марины Андреевны, и рассказали о разных подобных ситуациях. Если все скомпоновать, то можно сказать, что с малых лет тренеры срываются на детей, беспочвенно унижают, обзывают и швыряют мячами, в некоторых до сильных синяков, грозятся ударить.

Причем в 99 процентов случаев это происходит из-за их личных проблем или просто плохого настроения. А так как ты в маленьком возрасте, то не можешь ничего с этим поделать, и поделиться тоже. В нашей группе всегда царит ужасная атмосфера страха. Многим ученикам привили комплексы, в том числе и мне, от которых трудно избавиться по сей день. Часто в пример идет твоя личная жизнь и их придумки о ней, хотя она их никак не должна касаться. Марьенко никогда не боится выражаться грубо, нецензурно и угрожать.

Я просто реально в шоке от того, какой отклик был от людей которые там тренировались. Все уходили со скандалами и невероятным моральным ущербом. Еще то утверждение, что все тренируются бесплатно — это неправда. С учеников взимают деньги в конвертах, всегда о них спрашивают у самих детей, многократно. Всем назначает разные суммы. А если не приносишь грозятся выгнать и тому подобное.

Касательно моей ситуации, у меня есть свидетели, но они боятся высказываться, боятся что потом будет от Марины Андреевны, и я их понимаю, поскольку помню ту атмосферу, что царит на корте», — сказала Малых «СЭ».

(Данил Алешин)

Мать Рублева ответила на обвинения в избиении 18-летней теннисистки