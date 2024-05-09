Потапова вышла во второй круг турнира в Риме, обыграв китаянку Ван Сиюй
Российская теннисистка Анастасия Потапова победила представительницу Китая Ван Сиюй в матче первого круга турнира в Риме — 6:1, 7:5.
Игра продолжалась 1 час 31 минуту. На счету россиянки 3 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11. Ее соперница оформила 2 эйса, допустила 5 двойных и реализовала 1 брейк из 5.
В следующем круге Потапова сыграет с Еленой Остапенко из Латвии.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 5 509 771 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия Потапова (Россия) — Ван Сиюй (Китай) — 6:1, 7:5
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