Гауфф вышла в третий круг турнира в Риме
Американка Коко Гауфф победила польку Магдалену Фрех во втором круге турнира серии WTA 1000 в Риме — 6:3, 6:3.
Матч длился 1 час 25 минут.
Третья ракетка мира вышла в третий круг и встретится с победительницей матча Элина Аванесян (Россия) — Жаклин Кристиан (Румыния).
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 5 509 771 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Коко Гауфф (США, 3) — Магдалена Фрех (Польша) — 6:3, 6:3
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