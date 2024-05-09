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Сегодня, 21:12

Гауфф вышла в третий круг турнира в Риме

Руслан Минаев
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Американка Коко Гауфф победила польку Магдалену Фрех во втором круге турнира серии WTA 1000 в Риме — 6:3, 6:3.

Матч длился 1 час 25 минут.

Третья ракетка мира вышла в третий круг и встретится с победительницей матча Элина Аванесян (Россия) — Жаклин Кристиан (Румыния).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 509 771 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Коко Гауфф (США, 3) — Магдалена Фрех (Польша) — 6:3, 6:3

Теннис
Кори Гауфф
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