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Сегодня, 17:19

Надаль вышел во второй круг «мастерса» в Риме

Руслан Минаев
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Рафаэль Надаль.
Фото Reuters

Испанец Рафаэль Надаль обыграл бельгийца Зизу Бергса в первом круге турнира серии ATP 1000 в Риме — 4:6, 6:3, 6:4.

Матч длился 2 часа 47 минут. Надаль реализовал за игру 3 из 7 брейк-пойнтов. У Бергса — 2 из 9.

Во втором круге Надаль встретится с поляком Хубертом Хуркачем.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 7 877 020 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Рафаэль Надаль (Испания) — Зизу Бергс (Бельгия, Q) — 4:6, 6:3, 6:4

Стефано Наполитано (Италия, WC) — Джеффри Джон Вольф (США, LL) — 6:2, 7:6 (7:3)

Теннис
Рафаэль Надаль
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