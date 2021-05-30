Полуфиналист «Ролан Гаррос», победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков поделился с «СЭ» ожиданиями от прохождения по сетке российских теннисистов на Открытом чемпионате Франции.

«Сегодня более-менее претендовать на какие-то титулы могут трое: Надаль, Джокович и Циципас, а потом уже все остальные. Если говорить о наших теннисистах, то Даниил Медведев сыграл настолько слабо на грунте, что не хочется даже комментировать. Та же история и с Хачановым, слабо показал себя в течение грунтового сезона. Карацев с Рублевым могут еще что-то показать. Но мы же не говорим о том, чтобы пройти один-два круга. Мы хотим, чтобы кто-то из них вошел в четвертьфинал», — сказал Чесноков «СЭ».

Roland Garros пройдет с 30 мая по 13 июня. В первом круге Медведев сыграет против Александра Бублика из Казахстана, Рублев — с Яном-Леннардом Штруффом, Карен Хачанов — с чехом Иржи Веселы, Аслан Карацев — с американцем Дженсоном Бруксби.

(Екатерина Звенигородская)