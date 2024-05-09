Павлюченкова сыграет с Тормо во втором круге турнира в Риме
Испанская теннисистка Сара Соррибес Тормо обыграла представительницу Аргентины Надю Подороска в первом круге турнира WTA 1000 в Риме.
Матч завершился со счетом 6:4, 6:3. Девушки провели на корте 1 час 59 минут.
Во втором круге турнира в Риме Тормо сыграет с россиянкой Анастасией Павлюченковой.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 5 509 771 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Сара Соррибес Тормо (Испания) — Надя Подороска (Аргентина) — 6:4, 6:3
Новости