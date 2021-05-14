Мать Рублева ответила на обвинения в избиении 18-летней теннисистки

Тренер Марина Марьенко, мать 7-й ракетки мира Андрея Рублева, ответила на обвинения в избиении 18-летней теннисистки Елены Малых.

«Дело в том, что этот ребенок играет на ставочных матчах в какой-то ночной лиге. Мы об этом давно узнали, предупреждали ее, что так нельзя, что за это сразу выгоняют из школы. Но она меня все время обманывала. Извинялась, а потом снова ходила туда играть. А когда ей сказали, что я сообщу об этом в администрацию школы, ей это не понравилось. Она психанула и теперь в отместку мне вот это все делает, раздувает скандал.

Естественно, никакого насилия с моей стороны не было и не могло быть. Все хорошее, что было между нами, закончилось после слов «напишу докладную на имя директора». Но это ведь была необходимая мера, она не выполняла требований.

У меня есть шесть совершеннолетних свидетелей, которые могут подтвердить, что на этой тренировке ничего не произошло. Тренеры с соседних кортов, другие люди и дети, которые с нами занимались. Это она там может привести своих подруг, которые что-то скажут, а у меня все свидетели настоящие», — цитирует Марьенко Sport24.

Ранее Елена Малых заявила «СЭ», что Марина Марьенко ударила ее несколько раз ракеткой, а также забрала вещи и телефон.