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Мать Рублева ответила на обвинения в избиении 18-летней теннисистки

19:59
Марина Марьенко. Фото mir-vpechatleniy.ru
Марина Марьенко. Фото mir-vpechatleniy.ru
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Тренер Марина Марьенко, мать 7-й ракетки мира Андрея Рублева, ответила на обвинения в избиении 18-летней теннисистки Елены Малых.

«Дело в том, что этот ребенок играет на ставочных матчах в какой-то ночной лиге. Мы об этом давно узнали, предупреждали ее, что так нельзя, что за это сразу выгоняют из школы. Но она меня все время обманывала. Извинялась, а потом снова ходила туда играть. А когда ей сказали, что я сообщу об этом в администрацию школы, ей это не понравилось. Она психанула и теперь в отместку мне вот это все делает, раздувает скандал.

 
Теннисистка Елена Малых.Мать Рублева обвинили в избиении теннисистки. Марина Марьенко все отрицает

Естественно, никакого насилия с моей стороны не было и не могло быть. Все хорошее, что было между нами, закончилось после слов «напишу докладную на имя директора». Но это ведь была необходимая мера, она не выполняла требований.

У меня есть шесть совершеннолетних свидетелей, которые могут подтвердить, что на этой тренировке ничего не произошло. Тренеры с соседних кортов, другие люди и дети, которые с нами занимались. Это она там может привести своих подруг, которые что-то скажут, а у меня все свидетели настоящие», — цитирует Марьенко Sport24.

Ранее Елена Малых заявила «СЭ», что Марина Марьенко ударила ее несколько раз ракеткой, а также забрала вещи и телефон.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/tennis/2021-05-14-marina-maryenko-trener-intervyu-18-letnyaya-tennisistka-obvinila-svoyego-trenera-v-izbiyenii-podrobnosti

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Мать Рублева ответила на обвинения в избиении 18-летней теннисистки

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