Шнайдер обыграла Самсонову и вышла в третий круг турнира в Риме
Российская теннисистка Диана Шнайдер во втором круге турнира в Риме обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову со счетом 6:1, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 28 минут. На счету 20-летней россиянки 1 двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14.
В третьем круге Шнайдер встретится с победительницей матча Эмма Наварро (США) — Паула Бадоса (Испания).
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 5 509 771 доллар
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Диана Шнайдер (Россия) — Людмила Самсонова (Россия, 15) — 6:1, 6:3
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