Осака победила Костюк во втором круге турнира в Риме, следующая соперника — Касаткина
Касаткина сыграет с Осакой в третьем круге турнира в Риме
Японка Наоми Осака обыграла украинку Марту Костюк во втором круге турнира серии WTA 1000 в Риме — 6:3, 6:2.
Матч длился 1 час 14 минут.
Осака вышла в третий круг и встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 5 509 771 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Наоми Осака (Япония) — Марта Костюк (Украина, 19) — 6:3, 6:2
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