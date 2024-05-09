Касаткина сыграет с Осакой в третьем круге турнира в Риме

Японка Наоми Осака обыграла украинку Марту Костюк во втором круге турнира серии WTA 1000 в Риме — 6:3, 6:2.

Матч длился 1 час 14 минут.

Осака вышла в третий круг и встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 509 771 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Наоми Осака (Япония) — Марта Костюк (Украина, 19) — 6:3, 6:2