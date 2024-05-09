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Чесноков: «Медведеву будет очень сложно защитить титул в Риме»

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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков оценил шансы Даниила Медведева стать победителем турнира в Риме.

«В прошлом году Медведев потрясающе играл на этом турнире, но дальше проиграл в первом круге на «Ролан Гаррос». Защитить титул будет очень сложно, грунт все же не самое подходящее покрытие для Даниила, поэтому для меня он не будет фаворитом этого турнира. Неизвестно, в каком состоянии он подойдет, так как на прошлой неделе он снялся с полуфинального матча в Мадриде из-за травмы, так что Медведеву будет очень трудно», — цитирует Чеснокова ТАСС.

28-летний Медведев является действующим победителем турнира в Риме. В финале россиянин обыграл представителя Дании Хольгера Руне со счетом 7:5, 7:5.

Источник: ТАСС
Теннис
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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