18-летняя теннисистка Елена Малых рассказал об избиении одним из тренеров.

— Это сделала тренер «Спартака», Марьенко Марина Андреевна, мать знаменитого теннисиста Андрея Рублева. Меня принижали на протяжении долгого времени. На протяжении последних недель это обострилось, и в последний день тренер покрывала матом и унижала. А потом подошла и ударила меня ракеткой несколько раз, затем я начала уходить, она начала вытаскивать из моей сумки вещи, ракетки, забрала телефон и не отдавала все это, мне пришлось уйти без вещей.

— Что именно она говорила?

— Она по разному унижала, матом и просто... Например, говорила: большая жирная свинья и в этом роде.

— Какая будет реакция с вашей стороны?

— Я написала заявление. Надеюсь, что-то будет, — сказала Малых «СЭ».

Ранее сообщалось, что спортсменку избил тренер спортивного комплекса «Локомотив», после чего забрал у нее вещи и мобильный телефон на общую сумму в 67 тысяч рублей.

(Данил Алешин)