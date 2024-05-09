Касаткина обыграла Марию во втором круге турнира в Риме

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Российская теннисистка Дарья Касаткина во втором круге турнира в Риме обыграла немку Татьяну Марию со счетом 7:5, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 36 минут. На счету 27-летней россиянки 1 эйс, 5 двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов из 15.

В третьем круге Касаткина встретится с победительницей матча Наоми Осака (Япония) — Марта Костюк (Украина).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 509 771 доллар

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Дарья Касаткина (Россия, 10) — Татьяна Мария (Германия) — 7:5, 6:1