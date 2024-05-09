Энди Роддик: «У меня было несколько типов рака кожи с тех пор, как я завершил карьеру»

Бывший американский теннисист Энди Роддик рассказал о том, что у него были проблемы со здоровьем после завершения карьеры.

«У меня было несколько типов рака кожи с тех пор, как я завершил карьеру. Лет шесть назад мне удалили плоскоклеточную опухоль на губе. Я никогда об этом не говорил», — сказал Роддик в своем подкасте Served with Andy Roddick.

Он призвал использовать солнцезащитные крема и обязательно наносить их детям, которые занимаются теннисом.

«Может, у восьмилетнего ребенка ничего и не случится, но когда он вырастет и ему будет 38, могут появиться проблемы», — сказал Роддик.

41-летний Роддик — бывшая первая ракетка мира, победитель открытого чемпионата США-2003 и 32 турниров ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной США.

Он завершил карьеру 5 сентября 2012 года, уступив в четвертом круге Открытого чемпионата США аргентинцу Хуану Мартину дель Потро (7:6 (7:1), 6:7(4:7), 2:6, 4:6).