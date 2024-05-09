Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 14:27

Энди Роддик: «У меня было несколько типов рака кожи с тех пор, как я завершил карьеру»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший американский теннисист Энди Роддик рассказал о том, что у него были проблемы со здоровьем после завершения карьеры.

«У меня было несколько типов рака кожи с тех пор, как я завершил карьеру. Лет шесть назад мне удалили плоскоклеточную опухоль на губе. Я никогда об этом не говорил», — сказал Роддик в своем подкасте Served with Andy Roddick.

Он призвал использовать солнцезащитные крема и обязательно наносить их детям, которые занимаются теннисом.

«Может, у восьмилетнего ребенка ничего и не случится, но когда он вырастет и ему будет 38, могут появиться проблемы», — сказал Роддик.

41-летний Роддик — бывшая первая ракетка мира, победитель открытого чемпионата США-2003 и 32 турниров ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной США.

Он завершил карьеру 5 сентября 2012 года, уступив в четвертом круге Открытого чемпионата США аргентинцу Хуану Мартину дель Потро (7:6 (7:1), 6:7(4:7), 2:6, 4:6).

Теннис
Энди Роддик
1
Читайте также
Скончался легендарный футболист Менотти
Традиционный Парад Победы покажут на главных телеканалах страны
МВД России объявило в розыск рэпера Oxxxymiron
Игре все возрасты покорны. Сколько лет было Фетисову, Ларионову и другим звездам, когда они закончили карьеру
МРОТ в России предлагают увеличить до 30 тыс. рублей
Путин и Пашинян согласовали вывод пограничников РФ из ряда областей Армении
Популярное видео
«Авангард» получил вратаря Бердина, Немировски — в «Барысе»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Разин может стать лучшим тренером КХЛ, Кучеров — лучшим игроком НХЛ
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Бенуа Гру сменит Алексея Заварухина в «Тракторе»
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
«Автомобилист» оставляет старых игроков
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 1
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
«Спартак» не отпускает своих игроков
Сборная начала турне по городам и переворот в «Торпедо»
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Три клуба КХЛ сменили главных тренеров
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Берреттини снялся с «мастерса» в Риме

Чесноков: «Медведеву будет очень сложно защитить титул в Риме»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости