Тарпищев — о победе Медведева: «Идет подготовительный период, никакого внимания на результат они не обращают»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» высказался о победе Даниила Медведева над Александром Зверевым (6:0, 6:4) на выставочном турнире в Саудовской Аравии.

«Этот турнир только для заработка. Сейчас идет подготовительный период, никакого внимания на результат они не обращают. Сейчас нужно набирать физику. А результат — как получится, так и играют. Ничего такого», — сказал Тарпищев «СЭ».

В следующем круге 26-летний Медведев сыграет с представителем Швейцарии Стэном Вавринкой.

Ранее в комментарии «СЭ» бывшая 9-я ракетка мира Андрей Чесноков оценил состояние Медведева.