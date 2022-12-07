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Шарапова о смерти своего бывшего тренера Боллетьери: «Мне повезло, что я разделила с тобой так много замечательных моментов»

Шарапова прокомментировала новость о смерти своего бывшего тренера Боллетьери
Руслан Минаев
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Мария Шарапова.
Фото Global Look Press

Экс первая ракетка мира Мария Шарапова прокомментировала новость о смерти своего бывшего тренера Ника Боллетьери.

«Мне повезло, что я разделила с тобой так много замечательных моментов. Спасибо за все, Ник!» — написала Шарапова на своей странице в Twitter.

Американский специалист ушел из жизни в возрасте 91 года в воскресенье, 4 декабря. В 2020 году у него была диагностирована почечная инфекция.

За свою тренерскую карьеру Боллетьери воспитал 12 первых ракеток мира среди мужчин и женщин в одиночном и парном разрядах. Среди его учеников — россияне Мария Шарапова и Анна Курникова, американцы Андре Агасси, Джим Курье, сестры Уильямс, немец Томми Хаас и швейцарка Мартина Хингис.

В 2014 году Боллетьери был введен в Международный зал теннисной славы.

Анна Курникова и&nbsp;Ник Боллетьери. Умер тренер, открывший Шарапову и Курникову. Ушел Ник Боллетьери

Теннис
Мария Шарапова
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