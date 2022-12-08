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Тарпищев — о штрафе для Уимблдона: «Считал, что сумма будет больше. Но какая есть — тоже неплохо»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Уимблдон.
Фото Global Look Press

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на денежный штраф, наложенный на организаторов Уимблдона.

7 декабря ATP оштрафовала Британскую ассоциацию лаун-тенниса (LTA) за решение отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в Уимблдоне в 2022 году.

«Оштрафовали? А какое это имеет значение? Пусть штрафуют. Это же было известно изначально. Я считал, что будет сумма побольше. Но такая, какая есть — тоже неплохо. Хотя было известно сразу», — сказал Тарпищев «СЭ».

По информации источника, организации также угрожает исключение из ATP, если она захочет не допустить спортсменов на турнир серии «Большого шлема» в следующем году.

Уимблдон оштрафовали из-за недопуска россиян. Уимблдон оштрафовали из-за России на огромную сумму. Нас туда пустят в следующем году?
Теннис
Wimbledon
Шамиль Тарпищев
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