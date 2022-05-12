Журова о словах украинской теннисистки Свитолиной: «Спортсмены сами себе не принадлежат»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на обращение украинки Элины Свитолиной к российским теннисистам.

«Вряд ли спортсмены будут сами такое говорить, так как в их кругах достаточно дружественные отношения друг с другом. Наверное, там есть определенные требования страны, политиков, к ним предъявляют вот это. Мы переодически спортсменам сочувствуем, потому что они даже сами себе не принадлежат. Высказывают не свое мнение, а мнение, которое их просят высказать. Мне сложно предъявлять какие-то претензии спортсменам, они же знают, что им нужно выступать за свою страну. А если они что-то не озвучат, то у них могут какие-то проблемы возникнуть. Наши спортсмены вряд ли будут объявлять какие-то позиции, и заставить их нельзя. Где в правилах соревнования написано, что допускается только тот, кто объявит какую-то позицию?» — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее Всеанглийский клуб (AELTC) принял решение отстранить теннисистов из России и Белоруссии от участия в Уимблдоне. Российские спортсмены также не могут участвовать в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.