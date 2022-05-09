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Сегодня, 21:03

ITF утвердила решение о приостановке деятельности Федерации тенниса России

Иван Шитик
Корреспондент
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Страны-члены Международной федерации тенниса (ITF) ратифицировали решение правления ITF от 1 марта 2022 года о приостановке деятельности Федерации тенниса России (ФТР) и Белорусской теннисная федерация (БТФ) в качестве членов ITF, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт федерации.

Российские спортсмены могут выступать на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АTP) и Женской теннисной ассоциации (WTA), а также турнирах «Большого шлема» только в качестве нейтральных спортсменов.

Также ATP и WTA отменили Кубок Кремля, который должен был пройти в октябре в Москве.

В конце апреля организаторы Уимблдонского турнира отказали российским и белорусским теннисистам в участии в розыгрыше в нынешнем сезоне.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220509/ftr-1787693214.html
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