ITF утвердила решение о приостановке деятельности Федерации тенниса России

Страны-члены Международной федерации тенниса (ITF) ратифицировали решение правления ITF от 1 марта 2022 года о приостановке деятельности Федерации тенниса России (ФТР) и Белорусской теннисная федерация (БТФ) в качестве членов ITF, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт федерации.

Российские спортсмены могут выступать на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АTP) и Женской теннисной ассоциации (WTA), а также турнирах «Большого шлема» только в качестве нейтральных спортсменов.

Также ATP и WTA отменили Кубок Кремля, который должен был пройти в октябре в Москве.

В конце апреля организаторы Уимблдонского турнира отказали российским и белорусским теннисистам в участии в розыгрыше в нынешнем сезоне.